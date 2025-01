NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IL SINDACO DI NOCERA INFERIORE DE MAIO ATTACCA IANNONE E DIMENTICA 10 ANNI DI FALLIMENTI DI DE LUCA”

“La magia del Natale e l’atmosfera dell’arrivo della Befana hanno fatto riacquistare la parola al Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio che, dopo l’annuncio da parte del Senatore Antonio Iannone di una interrogazione parlamentare sul pessimo funzionamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I, ha pensato di rivolgere all’amico Antonio una serie di offese personali, segno di un profondo malessere da parte di un amministratore del Pd che, per ordine di scuderia, non puo’ dire una sola parola contro l’operato di De Luca e della Regione Campania. La Sanità va bene, l’Ambiente va bene (la bonifica del Fiume Sarno), va tutto bene secondo Paolo De Maio che, evidentemente, prova a raccontare l’ennesima favola di Natale.”

Lo scrive in una nota il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“I cittadini di tutto l’Agro,” continua Carpentieri, “come spesso denunciato dal sottoscritto, da anni convivono con una situazione sanitaria difficilissima. Le mie interrogazioni, i numerosi interventi della Commissione Trasparenza, sono rimasti lettera morta ed oggi ci ritroviamo con una condizione peggiorata, in un territorio martoriato e dimenticato da chi, da quasi 10 anni, amministra la Sanità in Campania. De Maio, pur di non ammettere i fallimenti di De Luca, parla ancora al futuro, quando annuncia l’ennesimo intervento miracoloso da 40 Milioni di euro mentre, oggi e non domani, gli Ospedali dell’Agro non garantiscono il minimo diritto alla salute. Il Sindaco di Nocera Inferiore dovrebbe conoscere le competenze degli enti: la gestione della sanità è di esclusiva competenza regionale, mentre Governo e Parlamento mantengono poteri ispettivi e di controllo che il Senatore Iannone esercita in maniera puntuale e corretta”