NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO CONTRO IANNONE: “NON SA ANDARE OLTRE LE INTERROGAZIONI”

“La Sanita’ pubblica e’ un problema serio e di interesse nazionale. Un problema dove i P.S. sono l’anello di una catena che parte dalla prevenzione affidata ai medici di famiglia, passa attraverso le 1350 case di comunita’ che dovrebbero nascere sul territorio nazionale entro la fine del 2026 (di cui una anche nella ns citta’) per fungere da ulteriore filtro, facendo in modo che al pronto soccorso arrivino solo casi piu’ importanti di cui quelli gravi vanno ricoverati. Questo e’ l’iter!

Purtroppo il sen. Iannone lo ignora.”

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Ogni tanto legge i giornali e si ricorda che esiste l’ospedale di Nocera Inferiore e produce l’ennesima interrogazione al Ministro di turno.

Ma per provare a valutare la sua azione sul territorio nocerino, oltre alla presenza, bisogna andare a chi l’ha visto.

Ovviamente ignora che il nostro ospedale verra’ ulteriormente potenziato grazie alle risorse di 40 milioni di euro stanziate dalla Regione Campania.

Vive perennemente con la sindrome di Vincenzo De Luca.

Voglio ricordargli che il presidente De Luca e’ venuto solo, e sottolineo da solo, per portare la solidarieita’ al personale sanitario che era stato vittima dell’ennesima aggressione.

Il sen. Iannone ovviamente stava altrove.

Lui interroga da remoto, perche’

oltre alle interrogazioni non sa andare.

E’ evidente che stando cosi’ le cose, se il compito di salvare la sanita’ passa anche attraverso il Sen. Iannone … allora siamo messi davvero male, così come abbiamo appurato in occasione delle gestioni precedenti svolte dalla sua parte politica anche in seno all’ Asl Salerno.

Ricordo a me stesso che nonostante le difficolta’ e l’approssimazione del sen. Iannone, abbiamo il migliore SSN al mondo, che qualcuno sta cercando di privatizzare.

Bisognerebbe, invece, stanziare ulteriori risorse nella Sanita’ pubblica, specie in forza alla Regione Campania, anziche’ destinarle altrove per mantenere equilibri “politici” interni alla coalizione.

Questo e’ l’imperativo morale e sociale che dovrebbe muovere il governo nazionale sottraendolo alla logica degli schieramenti e delle diatribe interne.

Ma intanto lui interroga…