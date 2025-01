SCAFATI. MARIO SANTOCCHIO (FDI): “COMUNE SENZA SOLDI PER GLI STIPENDI, C’E’ ANTICIPAZIONE DI CASSA”

“Tra i primi atti della Giunta del 2025, l’autorizzazione ad accedere all’anticipazione di cassa fino al tetto massimo di 11 milioni di euro. Sono invece 3 i milioni di euro già chiesti e ottenuti, necessari per fare fronte alle spese inderogabili, come il pagamento degli stipendi. L’anticipazione di cassa non è gratuita, ma comporta il pagamento di interessi, che possono arrivare fino a 90mila euro annui.”

Lo denuncia, in una nota diffusa alla stampa, il dirigente locale di Fdi Scafati Mario Santocchio.

Lo strumento dell’anticipazione di cassa è un finanziamento a tutti gli effetti, ed è previsto dalla legge solo per casi eccezionali. Un ricorso costante è segno di mala gestione economica dell’Ente, ed espone a controllo della corte dei Conti. Altro che virtuosismo, questa è la stessa amministrazione che ha già portato sul filo del dissesto il nostro comune, accumulando debiti per oltre 30 milioni di euro che ancora stiamo pagando. Ci spiace, vorremmo parlare d’altro, fare finta di niente per non essere catastrofisti, ma i numeri sono impietosi e non possiamo girarci dall’altra parte. Da questa scellerata gestione noi ci tiriamo fuori, facendo appello ai consiglieri di maggioranza, di aprire gli occhi e verificare ciò che produce la Giunta.