NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LA FORZA IPNOTICA DI DE LUCA E’ FINITA. LA GENTE VEDE I SUOI DISASTRI”

“La capacità persuasiva e, per certi aspetti, ipnotica di De Luca è finita. Ed è finita con l’emergenza Covid, da quel momento i cittadini della Campania hanno riaperto gli occhi, guardando con attenzione i disastri amministrativi della sanità, dei trasporti, della gestione delle risorse finanziarie”. Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Trasparenza in Consiglio Regionale, a tre anni dalle Regionali del 2020, stila un bilancio dell’attività politica a Napoli.

Dal settembre del 2020 all’Agosto del 2023: tre anni nei quali, in pratica, è cambiato tutto.

“Si, è verissimo. Abbiamo votato per le Regionali in piena emergenza sanitaria, con De Luca che occupava tutti gli spazi con il suo lanciafiamme. Poi, pian piano, è cambiato tutto: prima di ogni altra cosa l’opinione dei campani che, chiusa la pagina del Covid, hanno compreso i disastri della Giunta De Luca, soprattutto in materia di sanità dove si registrano lunghe attese per un esame diagnostico, servizi ridotti e, addirittura, come è capitato di recente la sospensione dei ricoveri per mancanza di personale. Siamo davvero alla frutta”.

De Luca, pero’, dice che è tutta colpa del Governo. Voi di FDI siete il Governo.

“E lo siamo da 9 mesi, mentre De Luca è Presidente della Regione Campania da 8 anni. Basterebbe questo a rispondergli ma gli elettori sono molto piu’ attenti di quanto noi possiamo pensare. Le competenze, poi, per la gestione della Sanità sono tutte in capo alle Regioni e, a quanto mi risulta, in altre realtà il sistema funziona. Allora, mi chiedo, vuoi vedere che il problema è chi è a capo del sistema ? Insomma, è innegabile che ci siano stati errori di gestione e che manchi una programmazione seria. Si naviga a vista e si segue l’esigenza elettorale piu’ che quella reale dei territori.”

Da Presidente della Commissione Trasparenza lei ha il compito di vigilare su tutto quanto non funziona. La sanità si, ma anche altri settori come l’ambiente e gli interventi per il fiume Sarno.

“La Regione Campania, che pure ha disposto ingenti finanziamenti, è in clamoroso ritardo per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fiume Sarno, proprio dove, nei mesi passati, si sono verificati allagamenti ed esondazioni. Ho chiesto chiarimenti sulle ragioni del ritardo ma i vertici politici della Giunta hanno disertato la riunione della Commissione, dimostrando scarso rispetto istituzionale. Ecco allora che mi sono rivolto al Ministero dell’Ambiente ed alla Prefettura di Salerno per sollecitare un intervento nei confronti della Regione Campania. Spero che, a breve, giunga una “tiratina” di orecchie nei confronti di De Luca & co.”

Parliamo di elezioni, perché il suo nome ricorre, proprio in questi giorni, per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno.

“Sono un uomo di partito, ho piena fiducia nell’operato dei vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia. A loro spetta la scelta, sempre che la Provincia di Salerno tocchi, come candidatura, al nostro partito. Da candidato alla Presidenza o da consigliere regionale faro’ la mia parte per portare il centro destra alla vittoria”.

Share on: WhatsApp