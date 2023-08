BELLIZZI, COMUNALI 2024. IL PIANO B DI MIMMO VOLPE: ANTONELLA CAPALDO SINDACO

C’è fermento, anche in questo caldo Ferragosto 2023, nel Comune di Bellizzi che si prepara ad affrontare la prossima campagna elettorale per le Comunali 2024. Il Sindaco uscente Mimmo Volpe, giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo, in base all’attuale norma, non potrebbe ricandidarsi alla carica di primo cittadino e cosi’, negli ultimi giorni, negli ambienti politici del centro della Piana del Sele, è spuntato il nome di Antonella Capaldo, attualmente assessore nella Giunta guidata da Volpe.

Un’idea che, da qualche tempo, circola nel Comune di Bellizzi che, in ogni caso, attende di conoscere l’esito finale del provvedimento che potrebbe eliminare il vincolo del terzo mandato per i comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. A quel punto la ricandidatura di Mimmo Volpe sarebbe scontata.