SALERNO. PER IL COORDINAMENTO CITTADINO DEL M5S C’E’ IL NOME DELL’EX SENATORE CIOFFI

E’ Andrea Cioffi, già senatore del Movimento 5 Stelle, il nome pronto per guidare il Coordinamento Cittadino di Salerno del M5S che, proprio di recente, è stato autorizzato per la sua costituzione. Rimasto fuori dall’ultima competizione elettorale per le Politiche del 2022, Cioffi, da sempre vicino alle posizioni di Roberto Fico, potrebbe rientrare nel giro della politica attiva del M5S, con il placet di Roma e di Napoli.

Cioffi è il nome dal quale si parte ma c’è anche quello di un altro ex parlamentare del M5S, Nicola Provenza, pronto a stringere tra le mani le redini del partito che, adesso, con la elezione del nuovo Coordinatore si prepara ad avere una sua sede stabile in città.