PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI: “NUOVI SERVIZI SOCIALI PER IL SETTORE DELL’INFANZIA”

“Grazie all’impegno di tutta l’amministrazione comunale e con il sostegno del sindaco Francesco Morra, siamo riusciti a raggiungere un altro prestigioso traguardo: la realizzazione di un rinnovato centro per i servizi socio educativi, dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi, nella località Capezzano. Il prossimo 9 Settembre la struttura – 600 metri quadrati moderni, attrezzati ed a misura di bambino – sarà inaugurata e, contemporaneamente, partirà anche il progetto EDUCAMPUS, realizzato grazie ad una collaborazione tra il Comune di Pellezzano, la Cooperativa Sociale Progetto 2000 ed Althea.”

Lo dichiara Annalaura Villari, Assessore Comunale alle Politiche Sociali di Pellezzano.

In qualità di assessore alle Politiche Sociali sono orgogliosa di quanto siamo riusciti a realizzare, ma anche felice di poter offrire un nuovo servizio alle nostre famiglie, soprattutto alle giovani coppie con bambini in tenera età. E’ fondamentale, come spesso ribadito, creare le condizioni per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e creare una flliera formativa che sia in grado di accompagnare i nostri bambini dalla nascita fino al completamento del ciclo scolastico obbligatorio. Pellezzano era e sarà sempre di piu’ un comune a misura di bambino.