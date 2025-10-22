NUNZIO CARPENTIERI (FDI) PARTE DA ANGRI CON LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

“Domani sera, ad Angri, inaugureremo insieme il mio comitato elettorale. Un luogo di incontro e di confronto che vuole essere la casa di quanti, come me, credono nella possibilità di scrivere una nuova storia per la Campania e vogliono sentirsi protagonisti di questa sfida storica per la nostra regione.”
Lo annuncia il Consigliere Regionale uscente Nunzio Carpentieri, oggi candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia.
Da Angri, dall’Agro nocerino e dalla provincia di Salerno può arrivare la spinta decisiva per portare Edmondo Cirielli, Fratelli d’Italia e il centro destra alla guida della Campania. Territori che sono da sempre al centro del mio impegno e che, da sempre, porto nel cuore.
La sfida è appena partita e richiede l’impegno di tutti. Bisogna mobilitarsi e mettere in campo tutte le energie che abbiamo, a partire dai tanti militanti che, sul territorio, ogni giorno lavorano e ci mettono la faccia. Tutti insieme, dritto al cuore. Come sempre.