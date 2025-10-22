NUNZIO CARPENTIERI (FDI) PARTE DA ANGRI CON LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Da Angri, dall’Agro nocerino e dalla provincia di Salerno può arrivare la spinta decisiva per portare Edmondo Cirielli, Fratelli d’Italia e il centro destra alla guida della Campania. Territori che sono da sempre al centro del mio impegno e che, da sempre, porto nel cuore.

La sfida è appena partita e richiede l’impegno di tutti. Bisogna mobilitarsi e mettere in campo tutte le energie che abbiamo, a partire dai tanti militanti che, sul territorio, ogni giorno lavorano e ci mettono la faccia. Tutti insieme, dritto al cuore. Come sempre.