TULLIO FERRANTE NOMINATO REGGENTE DI FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO

“Ho accettato con entusiasmo, orgoglio e senso di responsabilità l’incarico di reggente di Forza Italia in provincia di Salerno per la durata delle elezioni regionali campane. Ringrazio il nostro segretario regionale Fulvio Martusciello per la fiducia che ha riposto in me e per l’instancabile ed appassionato lavoro a servizio della nostra comunità politica campana e nazionale. Sono pronto a dare tutto il mio contributo, umano e politico, per questa campagna elettorale nella quale siamo chiamati a rilanciare l’area liberale e moderata, che vede proprio nella provincia di Salerno, un tassello fondamentale e decisivo.

Insieme a tutti i dirigenti azzurri salernitani, e con una lista altamente competitiva per le elezioni regionali composta da amministratori locali, giovani, donne, professionisti, esponenti della società civile, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio, affermare il ruolo di Forza Italia come unico riferimento dell’area centrista e fare da volano per il ritorno del centrodestra alla guida della Regione“. Lo dichiara in una nota il deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante.