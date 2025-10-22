REGIONALI IN CAMPANIA. FEDERICO CONTE FIRMA LA CANDIDATURA CON LA LISTA DEL PD

L’ex parlamentare Federico Conte, questa mattina, ha accettato la candidatura alla carica di Consigliere Regionale nella lista del Partito Democratico. Conte già dai prossimi giorni entrerà nel vivo della sua campagna elettorale, a sostegno della candidatura di Roberto Fico: Capaccio Paestum ed Eboli le prime tappe del suo tour in provincia di Salerno con l’obiettivo di incontrare cittadini, giovani, amministratori locali per discutere delle sfide della Campania e delle proposte per una politica che torni ad ascoltare i territori. Tra i primi a sostenere la sua candidatura da Bruxelles arriverà l’europarlamentare Sandro Ruotolo che sarà con Federico Conte sabato mattina, a partire dalle 10:30, all’Hotel Grazia di Eboli.

