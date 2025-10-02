NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “RAMPA AUTOSTRADALE, GRAZIE A MIO CORAGGIO E DETERMINAZIONE”

Era il 2018 quando la storia di questa importantissima opera pubblica è cominciata.

Un’opera che ho fortemente e convintamente voluto.

Un’opera per la quale mi sono speso e battuto con tutto il mio coraggio e tutta la mia determinazione, anche quando attorno a me in pochissimi ci credevano.

Ricordo con entusiasmo l’impegno di quei giorni, quando, grazie alla mia ostinazione, riuscii a convincere il governatore Vincenzo De Luca- che ringrazio – della necessità di quest’opera. Andammo addirittura oltre, riuscendo a fare di Sant’Egidio l’unico comune a vedersi accordati ben due finanziamenti regionali, quello per la rampa e quello per la strada di collegamento tra via Dante Alighieri e via Coscioni.

Ho creduto con fermezza che questo risultato si potesse portare a casa ed i fatti mi hanno dato ragione, dando valore alla mia scelta di investire ben 100 mila euro in consulenze e progettazione, coinvolgendo professionisti di grande prestigio, tra i quali l’ing. Antonio Pauciulo. Il mio ringraziamento a loro è doveroso. Come doveroso è ringraziare i Sindaci e le Amministrazioni comunali di Angri, Corbara e San Marzano sul Sarno, che all’epoca coinvolsi nel progetto, ottenendone il sostegno.