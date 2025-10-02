CHI E’ COSTANZO JANNOTTI PECCI, IL NOME DEL CENTRO DESTRA PER LE REGIONALI IN CAMPANIA

Tre figlie, laureato in Scienze Geologiche presso l’Università Federico II di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci è un imprenditore operante nei settori dell’industria alberghiera, idrotermale e delle acque minerali imbottigliate, nelle province di Napoli, Benevento e Potenza. E’ Amministratore unico della Palazzo Caracciolo Spa, titolare degli alberghi MGallery Palazzo Caracciolo by Accor e The Britannique Naples Curio by Hilton.

È Amministratore Delegato dell’Impresa Minieri Spa di Telese Terme (Bn), la più antica società italiana del settore idrotermale titolare delle Terme di Telese, del Grand Hotel Telese, dell’industria di imbottigliamento dell’acqua minerale sulfurea Telese e di produzione di parafarmaci a base di acque sulfuree.

È Presidente del Cda delle Terme Lucane srl, titolare delle Terme Lucane di Latronico (Pz). Complessivamente le aziende che amministra occupano tra fissi e stagionali oltre 300 dipendenti.

Il 2 giugno 2008 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Cavaliere del Lavoro per l’industria turistica termale, primo ad aver ricevuto l’onorificenza per questo settore.

Share on: WhatsApp