MANFREDI LANCIA LA SCHLEIN A PALAZZO CHIGI: “CANDIDATA NATURALE CON QUESTA LEGGE ELETTORALE”

“Schlein candidata premier alle politiche? Se la legge elettorale resta questa, la logica è che sia Schlein la candidata del centrosinistra, del resto anche la Meloni era la leader del partito con più voti e giustamente lei ha assunto la responsabilità del Governo”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, all’evento di Panorama, ha risposto a una domanda sul futuro candidato premier del centrosinistra le politiche del 2027. “Se poi cambia la legge elettorale – ha aggiunto – a quel punto bisognerà capire chi sarà il candidato e si troveranno delle forme”. Primarie? “Le primarie – ha detto – non hanno portato molta fortuna”.

