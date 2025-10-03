LEGA CAMPANIA. ATTI INTIMIDATORI PER LE CONSIGLIERE REGIONALI RESCIGNO E PICCERILLO

“Dopo il raid contro la presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania Carmela Rescigno, oggi assistiamo ad un’altra azione vandalica contro i manifesti di Antonella Piccerillo, strappati da alcuni manifestanti. C’è un clima d’odio preoccupante nei confronti della Lega e di due donne del nostro partito che in Campania hanno dimostrato impegno e grande attenzione per questa regione e i campani. Forse qualcuno non deve aver gradito il contributo che la squadra della Lega sta dando per ridare a questa terra ordine e rispetto delle regole, riaffermando con forza il valore della legalità contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

Condanno con forza questi gesti ed esprimo solidarietà e vicinanza a Carmela e ad Antonella”.

Così il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon.

