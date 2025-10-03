BARONISSI. DAL 5 AL 7 OTTOBRE IN PROGRAMMA IL FESTIVAL DELLA PACE

Baronissi si prepara a diventare ancora una volta la città della pace, con la terza edizione del Festival della Pace, in programma domenica 5, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025. I colori dell’arcobaleno illumineranno la città, per un evento che rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul significato della pace, sulla sostenibilità sociale e ambientale, sull’importanza del dialogo e la difesa della vita e dei diritti umani, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni che scuotono le fondamenta della nostra civiltà.

“Il Festival della Pace non è solo un momento culturale o ricreativo, ma un impegno concreto per costruire spazi di dialogo, solidarietà e ascolto reciproco. Baronissi vuole offrire occasioni di partecipazione a tutti, dai bambini agli adulti, per rafforzare i valori della convivenza e della cittadinanza attiva” – dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi.

“Il Festival della Pace quest’anno riveste un valore ancora più profondo, perchè ricade in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature. Proprio al Cantico sarà dedicato uno dei laboratori per i più piccoli nel boschetto del Convento. Rientra, così, tra le iniziative che mettono in evidenza l’amore per la natura, per la pace e per le persone che hanno contraddistinto San Francesco nella sua vita”. A dirlo è il Padre Guardiano Guido Malandrino.