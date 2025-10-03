SALERNO. CELANO (FI): “IL COMUNE PUBBLICHI ON LINE TUTTI GLI ATTI DELLE PROCEDURE EDILIZIE”

“Premesso che la trasparenza amministrativa rappresenta un principio fondamentale per garantire l’equità di trattamento e rafforzare la fiducia dei cittadini nell’operato della Pubblica Amministrazione; Considerato che una delle principali fonti di malcontento e sospetto tra l’utenza riguarda proprio l’apparente disparità di trattamento tra pratiche simili, gestite da uffici differenti o da funzionari diversi; Si ritiene opportuno e doveroso, per perseguire un effettivo allineamento nei criteri di valutazione e decisione, nonché per prevenire ogni possibile ombra su presunte irregolarità o favoritismi, procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
di tutti gli atti procedurali relativi alle pratiche edilizie,”
E’ quanto richiede il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.
inclusi:
Pareri favorevoli e/o preavvisi di diniego;
Riscontri e controdeduzioni delle parti interessate;
Ogni altro documento istruttorio utile a comprendere l’iter e l’esito dei procedimenti.
Ovviamente, tale pubblicazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di privacy, attraverso l’oscuramento dei dati sensibili e personali
non rilevanti ai fini della trasparenza amministrativa.
Pertanto, con la presente, si invita il Sindaco, l’Assessore alla Trasparenza e il
Presidente della Commissione Trasparenza a voler avviare con urgenza ogni azione
utile affinché venga data attuazione a quanto sopra esposto, introducendo una prassi
che possa garantire a tutti i cittadini pari dignità e trattamento, nonché la possibilità di
verificare con facilità le modalità con cui l’Amministrazione gestisce i procedimenti
edilizi.