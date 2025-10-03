GIOVANNI MENSORIO: “LEGGE REGIONALE SU PRO-LOCO, VOLANO PER I TERRITORI”

Nella seduta di ieri il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la proposta di legge “Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania”, di cui è primo firmatario il Presidente della Commissione Attività produttive e turismo, Giovanni Mensorio.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’esponente del CDU – la Regione riconosce il ruolo fondamentale delle Pro Loco, autentico presidio di comunità e volano di sviluppo turistico e culturale. Le modifiche alla legge regionale n. 18/2014 forniscono strumenti più efficaci per rafforzarne l’operato e valorizzare i nostri territori”.