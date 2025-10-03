IMMA VIETRI (FDI): “SCIOPERO PER GAZA, CREARE DISAGI NON RISOLVE I PROBLEMI”

“Lo sciopero proclamato oggi da alcune sigle sindacali (Usb, Cgil, Cub, Sgb) in nome della causa palestinese è una scelta gravissima e inaccettabile. Bloccare i trasporti, creare disagi a cittadini, studenti e lavoratori, arrecare danni a cose e persone non contribuisce in alcun modo a fermare la tragedia che da mesi si consuma in Medio Oriente”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Questi sindacati hanno piegato uno strumento nobile come lo sciopero a fini di pura propaganda politica, dimenticando la sua missione originaria: difendere i lavoratori, tutelarne i diritti e migliorarne le condizioni di vita. Eppure, improvvisamente, si sceglie di fermare il Paese in nome di una battaglia che nulla ha a che vedere con il mondo del lavoro, ma che serve solo a contrapporre il sindacato al Governo Meloni. A pagare il prezzo di queste scelte non è la politica, ma sono le famiglie, i lavoratori e gli studenti, ostaggio di chi ha deciso di trasformare un dramma mondiale in uno strumento di lotta ideologica interna. Intanto, le forze dell’ordine vengono schierate per garantire sicurezza e ordine pubblico, costrette a fronteggiare tensioni create da chi avrebbe il dovere di tutelare i cittadini e non di danneggiarli. A loro va tutta la mia solidarietà e gratitudine per il lavoro instancabile che svolgono quotidianamente al servizio della comunità. La pace non si costruisce con scioperi ideologici né con manifestazioni di facciata. La pace si costruisce con responsabilità, diplomazia e dialogo internazionale. In questa direzione il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni si sta muovendo con serietà e coerenza, rafforzando la presenza dell’Italia nello scenario globale” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp