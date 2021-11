NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANITA’ AL COLLASSO, PRESTO AUDIZIONI IN COMMISSIONE TRASPARENZA”

A cominciare dall’Umberto I di Nocera Inferiore, cui, sulla base di un parametro numerico che non tiene minimamente conto della realtà, è stata negata la promozione a DEA di II livello, diversamente da quanto avvenuto per altri presidi, come quello di Pozzuoli. È uno scandalo, che ha suscitato la reazione decisa di medici e sindaci. Una reazione alla quale mi unisco, chiedendo che la Regione riveda al più presto questa decisione scellerata.

Non va meglio nell’area del Cilento, dove il Codacons ha a più riprese lanciato l’allarme sulla drammatica carenza di personale negli ospedali di Vallo della Lucania, Agropoli, Sapri, Polla e Roccadaspide, oltre che nelle strutture distrettuali. Un’emergenza alla quale si uniscono i disagi che i cittadini sono costretti a subire a causa di lunghissime liste d’attese e della mancata realizzazione delle reti di emergenza per le patologie tempo-dipendenti. Anche in questo caso, non posso che unirmi alla ferma richiesta del Codacons di affrontare e risolvere con urgenza queste questioni.