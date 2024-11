NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SINDACI CANDIDABILI PER LE REGIONALI, EMENDAMENTO ALLA LEGGE ELETTORALE”

“Sono stato il primo firmatario dell’emendamento, alla modifica della Legge Elettorale della Regione Campania, per eliminare il vincolo della incandidabilità per tutti i Sindaci. Considerati serbatoio di voti per ogni competizione elettorale, i Sindaci, che godono di vero consenso tra i cittadini, vengono, adesso, con una Legge a firma Pd, scaraventati fuori dalle Elezioni Regionali, perchè devono solo portare acqua al mulino senza poter giovare la partita?”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Chi, come me, per anni, ha ricoperto il ruolo di Sindaco, sa bene quale patrimonio di esperienza amministrativa un primo cittadino porta con se, anche all’interno del Consiglio Regionale. I Sindaci sono abituati a confrontarsi, quotidianamente, con i problemi dei cittadini, delle imprese, delle famiglie. I Sindaci sono sempre a contatto con la realtà, conoscendone le dinamiche che, spesso, sono rapide e veloci. E’ per queste ragioni che, in maniera convinta, spero che la Commissione Statuto prima ed il Consiglio Regionale poi possano approvare questo emendamento che rappresenta una battaglia di civiltà giuridica”