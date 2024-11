RAFFAELE PISACANE (FDI): “NIRSEVIMAB, DE LUCA VENDE COME SUO RISULTATO DEL GOVERNO MELONI”

“Oggi il Presidente De Luca, durante la sua consueta diretta, ha cercato di presentare come suo un risultato che in realtà appartiene al Governo Nazionale. Grazie a un finanziamento di ben 50 milioni di euro, il Nirsevimab è ora disponibile per proteggere i più piccoli dal virus respiratorio sinciziale. È importante riconoscere i meriti al Governo che ha reso possibile questa iniziativa, e non lasciarsi confondere dalla propaganda. La salute dei cittadini campani merita trasparenza e verità!”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.