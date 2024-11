BARONISSI. ANTONIO SANTORO: “CON I NOSTRI EVENTI PUNTIAMO A RIEMPIRE I LUOGHI DELLA CITTA'”

“Il sorriso di tantissimi bambini che, nel pomeriggio di ieri, hanno affollato la Villa Comunale di Baronissi, è la piu’ grande soddisfazione per questa prima iniziativa pubblica, realizzata dal Comune di Baronissi, riservata proprio ai piu’ piccoli cittadini.” E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Baronissi con delega agli eventi Antonio Santoro.

“Con il Sindaco Anna Petta ed insieme a tutta la maggioranza” continua Santoro, “abbiamo deciso di sostenere quelle iniziative pubbliche che, in maniera diretta o indiretta, possano avere una ricaduta economica e sociale sul nostro territorio. L’evento del pomeriggio di ieri è stata l’occasione, per tanti bambini e le loro famiglie, di vivere un momento di socializzazione, in uno dei luoghi piu’ significativi del nostro territorio.”