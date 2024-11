FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA): “REGIONALI IN CAMPANIA, PROPONIAMO AL PD VOTO ANTICIPATO”

Se la proposta avanzata da Vincenzo De Luca di creare le condizioni giuridiche per la sua ricandidatura non dovesse ottenere il via libera, riteniamo che sia più corretto per tutti evitare che la legislatura si prolunghi fino a ottobre 2025 in un clima che non gioverebbe alla politica”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. Martusciello propone “al Partito Democratico di considerare l’opzione di elezioni anticipate in primavera. Crediamo sia opportuno – continua – che le due coalizioni possano confrontarsi sui programmi in un clima costruttivo. Da parte nostra, assicuriamo il massimo impegno a non strumentalizzare questa vicenda durante la campagna elettorale”.

