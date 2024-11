PROVINCIA DI SALERNO. ELEZIONI ANTICIPATE PER IL PRESIDENTE: LA PAROLA PASSA AL PD

E’ tutta nelle mani del Pd della Provincia di Salerno la questione dell’eventuale ricorso alle elezioni anticipate per scegliere il nuovo Presidente della Provincia dopo il caso Alfieri. I tempi della giustizia, questa volta, non coincidono con quelli della politica: e cosi’ il Partito Democratico di Salerno, per evitare accavallamenti elettorali ma anche per dare una scossa all’ambiente, potrebbe decidere di convocare, già entro la fine dell’anno, le elezioni per individuare il successore di Franco Alfieri.

Nei prossimi giorni la Segreteria di Via Manzo potrebbe dare un segnale in questa direzione e mettere in moto una macchina elettorale dall’esito abbastanza scontato, considerato che a votare saranno solo i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei 158 centri della Provincia.

Un esito scontato ma la vera campagna elettorale, tutta interna al Pd, sarà quella per la scelta del nome del candidato alla Presidenza.