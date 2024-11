TERZO MANDATO. I CONSIGLIERI REGIONALI PD CERCANO UN RINVIO DELLA COMMISSIONE STATUTO

I Consiglieri Regionali del Partito Democratico in Campania, anche in queste ore che precedono la riunione della Commissione Statuto, in programma per domani, sabato 2 Novembre, a partire dalle 12:00, stanno cercando di ottenere un rinvio della seduta, per evitare che il provvedimento Salva De Luca arrivi in aula, per martedi’ 5 Novembre, per la sua definitiva approvazione. Stretti tra le richieste precise della Segretaria Elly Schlein ed il dicktat di Vincenzo De Luca, gli esponenti del Pd in Consiglio Regionale proveranno, fino alla fine, a gettare il pallone in tribuna, nel tentativo (assai complicato) di prendere tempo e rinviare la discussione a tempi migliori.

A Napoli, da ieri sera, l’aria è molto tesa ed oramai si è compreso che il punto di caduta per una mediazione tra la Regione e Roma non c’è: o si va con De Luca o contro di lui. Ed il timore che, da martedi’, Elly Schlein parta con la sua campagna elettorale per le Regionali in Campania è piu’ che fondato, considerato che ha già prorogato il mandato del Commissario regionale del Pd Misiani fino alla fine di Gennaio 2025.