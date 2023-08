NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “VIETATO AMMALARSI AD AGOSTO NELLA PIANA DEL SELE”

“La sanità, nella Piana del Sele, va in ferie e chi, suo malgrado, ha bisogno dell’intervento di una struttura ospedaliera, deve attendere che trascorrano le festività di Ferragosto, sperando, ovviamente, che non accada nulla di grave. E’ davvero spiacevole quello che sta accadendo negli Ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide dove, per motivi legati alla mancanza di personale, la Direzione Sanitaria ha disposto la sospensione di tutti i ricoveri e gli interventi già programmati, per l’intero mese di Agosto.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Sono stati esclusi dall’elenco” continua Carpentieri ” gli interventi di estrema urgenza, ma questo non giustifica il totale fallimento delle politiche sanitarie del Presidente De Luca che mentre fantastica sulla riduzione delle liste di attesa, poi lascia fuori dalle strutture ospedaliere centinaia di cittadini per il mese di Agosto. Credo che non ci sia altro da aggiungere e che ogni commento sia superfluo: desidero esprimere solidarietà ai cittadini di tutta la Piana del Sele ma anche ai medici ed infermieri che, ogni giorno, lavorano all’interno delle strutture ospedaliere di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide.”