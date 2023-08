FORZA ITALIA. SUMMIT A PONTECAGNANO FAIANO PER L’EVENTO DEL 29 SETTEMBRE

Ernesto Sica, da responsabile dell’organizzazione del BerlusconiDay, in programma a Paestum il prossimo 29 Settembre, non lascia passare giorno, anche in questo periodo estivo di vigilia del Ferragosto, per incontrare amministratori ed imprenditori, ma anche dirigenti di Forza Italia, per curare, nei minimi dettagli, la kermesse che sarà anche l’apertura della campagna elettorale per le Europee del 2024. E cosi’, qualche sera fa, a Pontecagnano Faiano, Sica ha incontrato numerosi dirigenti provinciali del partito degli Azzurri, proprio per condividere idee e progetti da realizzare in occasione dell’evento di fine settembre. La macchina organizzativa, oltre ad essere imponente sarà anche molto costosa (si parla di un budget vicino ai 400.000 mila euro) e dunque, accanto alla partecipazione politica e personale, si è alla ricerca anche di sponsor e di imprenditori che vogliano dare un contributo per la manifestazione in programma a Paestum.

