SAN VALENTINO TORIO. NUOVA AREA PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA SCUOLA DI VIA MEZZANA

Oramai completati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio presso l’ area esterna dell’ Istituto Scolastico ristrutturato di Via I° Mezzana. Ora manca solo la segnaletica orizzontale.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

In vista del completamento della ristrutturazione dell’ edificio scolastico, del ritorno delle classi di scuola elementare e dell’ apertura della succursale dell’ Istituto Superiore “Domenico Rea”, abbiamo anche completato la procedura ed i lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio di questo complesso scolastico.

Grazie al rilascio degli standard urbanistici da parte della ditta Sodels, con riferimento alla realizzazione del complesso edilizio “Ing. Raffaele D’ Angelo”, riusciamo ad ottenere altri spazi pubblici per le nostre scuole, che migliorano ulteriormente la fruibilita’ e la sicurezza di quell’ area esterna che sara’ frequentata da migliaia di ragazzi e insegnanti.

22 nuovi posti auto a servizio di scuola elementare, scuola media e scuola superiore….!!!

Anche questo e’ un grande lavoro che completa la riqualificazione di un’ area importante del nostro paese.

Ringrazio di cuore l’ Assessore all’ Edilizia Privata e Urbanistica Enzo Ferrante, l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero e l’ Arch. Enrico Eliani per l’ impegno profuso in merito, nonche’ la dott. ssa Carmela D’ Angelo e la sua ditta Sodels per la collaborazione.