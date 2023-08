CAMPAGNA APRE LE PORTE ALLA DISABILITA’: CHEF OLTRE LE BARRIERE IL 12 ED IL 13 AGOSTO

“OLTRE LE BARRIERE” UNA IDEA Di Street FOOD ITINERANTE dove ragazzi con neuro diversita’ cucineranno nei giorni 12/13 Agosto 2023 presso Largo Palatucci del comune di Campagna .

Oltre le Barriere ci da l’opportunità, in sole due parole, di esprimere l’essenza della nostra proposta, poiché, dietro il significato descrittivo della frase, sono racchiusi una serie di iniziative interessanti.

Se alle stesse parole sì da una lettura in chiave simbolica emerge con forza e determinazione come per noi oltre le Barriere significa rompere il suono del silenzio e dare una svolta alla integrazione delle persone, una decisa rottura con schemi vecchi, cercando di delineare nuove strategie, nuovi percorsi metologici e terapeutici in riabilitazione applicate al lavoro.

La proposta oltre le Barriere prevede la rivisitazione dell’attuale con nuovi modelli operativi, rispetto al progetto riabilitativo di persona collegato alla vita quotidiano compreso accompagnamento in varie forme al mondo lavorativo, in modo da favorire la massima qualità del sistema, il tutto garantito da un servizio caratterizzato da un’elevata e dinamica professionalità, rifuggendo da consuetudini stereotipate.