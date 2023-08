SINDACI E TERZO MANDATO: BARONISSI, NOCERA SUPERIORE E SARNO CON IL FIATO SOSPESO

La possibilità di una eliminazione del vincolo del terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di fatto, ha fermato la campagna elettorale, già avviata, nei comuni di Baronissi, Nocera Superiore e Sarno. Valiante, Cuofano e Canfora – che difficilmente saranno impegnati in altre tornate elettorali -. altro non attendevano che la possibilità di ricandidarsi, per la terza volta, mettendo in soffitta le aspirazioni di tanti delfini che, da tempo, erano in attesa dello stop imposto dalla legge sul terzo mandato. In caso di approvazione, in Parlamento, della norma, che fa parte di un piu’ ampio pacchetto di riforme del Tuel, si assisterebbe ad un ritorno al passato con gli stessi nomi, in corsa, per la carica di sindaco, dopo 10 anni di amministrazione ?

Tutto puo’ accadere, intanto le trattative per una campagna elettorale all’insegna della novità, tanto a Baronissi quando a Nocera Superiore ed a Sarno, si sono completamente fermate. E non c’entra nulla l’imminente arrivo del Ferragosto.