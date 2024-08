NUNZIO CARPENTIERI (FRATELLI D’ITALIA): “LEGGE TERZO MANDATO PER DE LUCA ? PERCHE’ NO”

“Il Centro Destra in Campania, i Consiglieri Regionali di Fdi, Lega e Forza Italia, non possono rimanere semplici spettatori del dibattito sulla riforma della Legge Elettorale Regionale ma, alla ripresa delle attività, a settembre, devono formulare una controproposta rispetto a quella che la maggioranza del Presidente De Luca sta elaborando. Le regole del gioco, è bene ricordarlo, si scrivono insieme”. Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Trasparenza, ha le idee chiare anche sul terzo mandato.

“Da ex Sindaco, da uomo di centro destra, ritengo fondamentale il volere degli elettori per la scelta di chi debba amministrare e chi debba fare opposizione. Sono favorevole all’eliminazione di ogni vincolo sul numero dei mandati: cosi’ come non c’è alcuna norma per i parlamentari, non vedo perché ci debbano essere degli ostacoli per i Presidenti di Regione o per i Sindaci, a prescindere dalla dimensione del Comune.”.

Dunque, Nunzio Carpentieri sarebbe favorevole al terzo mandato anche per De Luca ? “E perché dovrei essere contrario ? Abbiamo il dovere, come esponenti di centro destra, di essere coerenti con le scelte già fatte in passato: se abbiamo dato il via libera, in Veneto, a Zaia – che è, per davvero, un ottimo amministratore – non vedo la ragione per la quale opporsi al terzo mandato in Campania. Se gli elettori della nostra Regione sono soddisfatti per la qualità della Sanità Pubblica, per il trasporto pubblico, per la tutela dell’ambiente a cominciare dal risanamento del Fiume Sarno, per la gestione del rischio idrogeologico, non vedo perché non debbano votare per De Luca. Piuttosto deve essere il Partito Democratico a fare chiarezza, visto che, proprio in Veneto, hanno votato contro il terzo mandato di Zaia. Vuoi vedere che gli amici del Pd applicano l’Autonomia Differenziata delle regole ? ”

