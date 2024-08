FORZA ITALIA. MARTUSCIELLO SCRIVE AI COORDINATORI LOCALI: “LAVORATE PER IL CAMPANILE”

“Ognuno di voi deve interessarsi a comunicare tutto ciò che accade nei comuni di vostra competenza. Non vi infilate in dibattiti politici, non polemizzate con alcuno. Voglio una politica dei campanili, un’attenzione esasperata a ciò che accade anche nel più lontano e piccolo comune. Ogni campano dovrà sentirvi parte della sua comunità. Viviamo le Regionali come la somma di tante Comunali”. Così il

coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, in una lettera ai segretari provinciali del partito.

