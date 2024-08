ANTONIO IANNONE (FDI): “INCENDI IN PROVINCIA DI SALERNO, SOLITO DISASTRO E DE LUCA RESTA A GUARDARE”

“Come ogni anno l’estate è un inferno per tutto il territorio della provincia di Salerno. Dall’Agronocerinosarnese passando dalle colline salernitane e fino al Cilento vengono divorati dalle fiamme ettari ed ettari di montagne e colline con operazioni di spegnimento a rilento. Assodato che esistono criminali che ogni anno danno sfogo alla loro natura di piromani, e’ inconcepibile che ogni anno la Regione Campania debba attendere gli eventi da fronteggiare con l’immancabile esiguità di risorse e che nulla venga fatto per la prevenzione anche in una estate così torrida.

Oltre ai disagi e ai rischi che corrono i cittadini viene distrutta tanta biodiversità che è peculiarità straordinaria proprio delle nostre aree. De Luca sta a guardare ed ogni anno va in scena questo scempio.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

