E’ in programma per oggi una nuova riunione della Cabina di Regia del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus: in attesa di pianificare una campagna vaccinale, sul tavolo c’è la proposta di anticipare il divieto di uscire di casa alle 20.

Insieme a questo provvedimento ci sarebbe anche uno stop a tutte le attività commerciali nel corso del fine settimana.