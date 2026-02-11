OLEVANO SUL TUSCIANO. L’ASSESSORE MOSCATIELLO: “AL VIA PROCEDURE PER IL FORUM DEI GIOVANI”

L’Amministrazione comunale ha avviato le pratiche per il rinnovo delle cariche del Forum Comunale dei Giovani, organismo riconosciuto come strumento di partecipazione democratica, promozione del protagonismo giovanile e raccordo stabile tra i giovani del territorio e l’Ente locale.

Il Forum rappresenta un presidio essenziale per favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita sociale, culturale e istituzionale della comunità. La sua funzione consultiva e propositiva consente ai giovani di contribuire ai processi decisionali, portando idee, esigenze e visioni innovative all’interno dell’azione amministrativa.

Con apposito atto, la Giunta comunale, nella seduta di martedì, ha fornito indirizzo agli uffici comunali competenti affinché procedano alla predisposizione di tutti gli atti necessari per il rinnovo dell’organismo, garantendo così continuità a uno spazio di confronto e crescita che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio.

«Rivolgo i miei complimenti al direttivo del Forum dei Giovani che ha concluso il proprio mandato, per il lavoro svolto con impegno, responsabilità e in piena sintonia con l’Amministrazione. – dichiara l’Assessore alle Politiche giovanili, Stefano Moscatiello – Guardando al nuovo ciclo, uno degli obiettivi che ci prefiggiamo è mettere a disposizione un luogo fisico di aggregazione, uno spazio stabile dove i giovani possano confrontarsi, crescere e portare avanti le loro idee. Crediamo fortemente che la partecipazione passi anche attraverso luoghi concreti, aperti e inclusivi. L’Assessorato sarà vicino al Forum in un percorso di rinnovamento e rilancio che metta al centro creatività, responsabilità e protagonismo giovanile.»