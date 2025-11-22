OPEN FIBER E PROBLEMI NEL BASSO CILENTO: SOLUZIONE AL PROBLEMA ENTRO GENNAIO 2026

Open Fiber SpA intende in primo luogo dimostrare fattiva vicinanza agli utenti del Basso Cilento che da alcuni mesi sono costretti a subire una persistente instabilità della rete in fibra ottica, realizzata in concessione nell’ambito del Piano BUL. I ripetuti disservizi, in particolare, sono dovuti a guasti riscontrati su tratti dell’infrastruttura di trasporto non direttamente riferibili a Open Fiber. Tutti gli interventi finora eseguiti per ripristinare il segnale, quindi, sono frutto del coordinamento coi provider competenti.

Le nostre strutture tecniche, già nei mesi scorsi, hanno individuato la causa dei disservizi individuando altresì la soluzione in grado di stabilizzare la connettività sul territorio di Futani e dei comuni limitrofi: il potenziamento della rete primaria, già pianificato, è programmato per il prossimo mese di gennaio al termine dell’obbligatorio iter tecnico previsto in casi del genere. Prima del rilascio definitivo, qualora dovessero ripetersi i guasti, Open Fiber è pronta a implementare soluzioni-tampone finalizzate a garantire per quanto possibile la continuità del servizio.

È opportuno sottolineare che l’intero intervento prospettato esula dai vincoli imposti dalla concessione con Infratel Italia. Open Fiber si assume quindi l’onere di questi lavori coerentemente con la sua mission: fornire servizi di connettività di ultima generazione a tutti i territori, in particolar modo quelli a maggior rischio di digital divide. Continueremo, perciò, a monitorare costantemente l’evolversi della situazione affinché si giunga quanto prima alla piena normalizzazione del servizio.