OSPEDALE AGROPOLI. DEL MASTRO (FDI): “GRAZIE A PRESIDENTE DEL PARCO CILENTO PER DELIBERA”

Recentemente la questione dell’ospedale di Agropoli sta tornando d’attualità anche grazie a varie delibere che stanno attuando i comuni, risvegliati dal loro letargo, per chiedere all’Asl una modifica dell’Atto aziendale e quindi un potenziamento del nosocomio, con particolare attenzione al pronto scorso.

Anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha deliberato all’unanimità in tal senso. Nel merito interviene il coordinamento di Fratelli d’Italia Cilento Nord nella persona di Modesto Del Mastro che plaude all’iniziativa.

«È un segnale importante – dice – e per questo ringrazio l’intero consiglio dell’Ente. Non è una battaglia di partiti o di bandiere, ma una battaglia di civiltà. Quella struttura ha visto troppo inaugurazioni e troppe prese in giro nei confronti della popolazione ed ora è arrivato il momento di dire basta».

Da parte del coordinamento arriva un ringraziamento al presidente Giuseppe Coccorullo: «Complimenti a lui per quanto fatto – dice Del Mastro – non solo per l’ospedale ma per una lunga serie di iniziative per il territorio che ha messo in atto da quando guida l’ente di Vallo della Lucania. Il comprensorio aveva bisogno di tutto ciò e il voto per la struttura ospedaliera ne è la perfetta concretizzazione. La strada è tracciata – conclude il coordinatore cilentano – dobbiamo continuare a lavorare».