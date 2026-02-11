PAGANI, COMUNALI 2026. IL CENTRO DESTRA SI RICOMPATTA PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio c.a., alle ore 18:30, presso lo studio del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, dott. Antonio Mariconda, si è tenuta una riunione tra i coordinatori cittadini dei quattro partiti del centrodestra paganese. All’incontro hanno preso parte l’Ing. Aniello Forino per Noi Moderati, il dott. Pietro Sessa per Forza Italia (alla presenza anche del dirigente regionale, dott. Alfonso Izzo), dott. Antonio Mariconda per Fratelli d’Italia e Pietro Pisacane per la Lega di Salvini.

Nel corso della riunione, i rappresentanti delle quattro forze politiche hanno ribadito con chiarezza che il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative della città di Pagani. Si è condiviso di attendere le decisioni dei coordinamenti provinciali, ai quali

spetterà indicare quale partito avrà il compito di proporre il candidato sindaco della coalizione. Il partito designato presenterà un ventaglio di nomi, dal quale, in piena sintonia con le altre forze politiche, le quali concorreranno alla designazione del nome, sarà individuato il

candidato sindaco unitario. L’obiettivo comune è offrire alla cittadinanza una proposta seria, credibile e concreta, con una

guida capace di governare efficacemente la città. Infine, è stata assunta la decisione di procedere all’apertura di un comitato referendario per il “Sì”, condiviso e unitario, che vedrà impegnata l’intera coalizione del centrodestra.

