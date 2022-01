PARLAMENTARI AL VOTO: TUTTI IN AULA PER ELEGGERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dal Ministro Mara Carfagna al Questore della Camera Edmondo Cirielli, dall’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo all’uomo di Leu Federico Conte: deputati e senatori salernitani, eletti nel collegio della Provincia di Salerno a Marzo del 2018, da oggi, in aula per partecipare alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Per tanti sarà la prima volta.

Dal Senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia alla truppa del Movimento 5 Stelle (eccezion fatta per Cioffi e Tofalo), da Piero De Luca del Partito Democratico a Gigi Casciello di Forza Italia: in tanti, per la prima volta, poseranno la propria scheda all’interno dell’insalatiera.

Posizione politiche diverse che, dal momento dell’elezione, si sono molto avvicinate: basta, infatti, pensare che oggi, nel Governo Draghi, convivono nella stessa maggioranza tutti (tranne Fratelli d’Italia), dal Movimento 5 Stelle alla Lega, passando per il Partito Democratico e Forza Italia.