DA NAPOLI A ROMA: IL VIAGGIO DEI TRE GRANDI ELETTORI DELLA REGIONE CAMPANIA

Sono pronti ad entrare in aula per votare per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e non è detto che, alla fine, possano scrivere, forse da mercoledi’, lo stesso nome sulla scheda: Vincenzo De Luca, Gennaro Oliviero ed Annarita Patriarca si apprestano a varcare il portone di ingresso della Camera dei Deputati, dopo essere stati designati, dal Consiglio Regionale, quali delegati della Campania per l’elezione del Presidente della Repubblica. Due esponenti del Partito Democratico (De Luca ed Oliviero), una di Forza Italia (Patriarca) con il grande assente, il Movimento 5 Stelle escluso, all’ultimo minuto, dalla partecipazione all’importante appuntamento istituzionale ed elettorale.

