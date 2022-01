CAVA DE’ TIRRENI. IMMA VIETRI E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO DI FDI

“Ringrazio per la nomina, a commissario cittadino di Fratelli d’Italia conferitami dal commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore, d’intesa con il Questore della Camera dei Deputati On. Edmondo Cirielli e il Commissario Regionale Sen. Antonio Iannone, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento per questo nuovo attestato di fiducia”. Così, in una nota, Imma Vietri, neo commissario di FdI nella città di Cava de’ Tirreni. “Assumo questo incarico con impegno e spirito di squadra, in un’ottica di riorganizzazione del partito ed in vista della celebrazione del congresso cittadino in programma nei prossimi mesi. Lo adempirò – sottolinea Vietri – in stretta sinergia con il gruppo consiliare , nella consapevolezza di poter contare su una valida squadra di militanti e dirigenti, cresciuta molto negli ultimi anni grazie al proficuo lavoro condotto dall’avvocato Fabio Siani, che ha dimostrato di essere una guida sicura per il partito oltre che un ottimo amministratore. Fratelli d’Italia porterà avanti le sue battaglie, in un’ottica di apertura a quanti vorranno aderire al nostro progetto politico. Continueremo ad essere presenti, oltre che all’interno del Consiglio Comunale, nelle frazioni e nelle piazze della città, ascoltando i cittadini, per costruire una seria e credibile alternativa all’attuale amministrazione comunale, che – conclude Vietri – si è dimostrata non all’altezza delle aspettative dei cavesi”.

