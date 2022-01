MONTECORVINO ROVELLA. MARTINO D’ONOFRIO: “ADESSO SERVONO MESSAGGI DI FIDUCIA”

Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella, dallo scorso 18 Dicembre Consigliere Provinciale del Partito Democratico, lancia un messaggio di speranza e di fiducia per le prossime settimane ed annuncia anche un importante progetto per la valorizzazione turistica della zona dei Picentini.

-Sindaco D’Onofrio, primi cittadini sempre in fila, oramai dall’inizio della Pandemia. Oggi, a voi, spetta anche lanciare qualche messaggio di fiducia per il futuro?

“Senza dubbio, anche se ai messaggi vanno associate azioni ed attività che possano infondere fiducia a comunità ormai stanche dopo due anni di pandemia.

Il covid ha messo a dura prova i Comuni, che, in quanto ente più vicino ai cittadini, hanno dovuto sobbarcarsi responsabilità e competenze che mai prima d’ora avevano avuto. È stata un’esperienza che ci ha fatto crescere ed ha ridotto ancora di più la distanza fra istituzioni e comunità. La speranza è che entro poche settimane cominci una nuova fase che assomigli sempre più a quella “normalità” invocata da tutti noi negli ultimi due anni. L’importante è non dimenticare la lezione di questi ultimi due anni. Sarebbe un errore.”

I Picentini, grazie ad una intesa tra diversi comuni, si candidano a diventare un importante laboratorio culturale e storico per il turismo delle aree interne.

“Le caratteristiche che rendono i Picentini un territorio unico nel suo genere per la capacità di associare l’aspetto naturalistico con quello enogastronomico non le scopriamo certo oggi. Quello che sta emergendo negli ultimi tempi è la consapevolezza da parte degli amministratori locali di voler essere protagonisti dei processi di sviluppo. Ed è in questa ottica che si pone il progetto Picentini Itinerari Comuni, presentato dal Comune di Montecorvino Rovella come capofila insieme ad altri cinque Comuni: Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte. Un progetto che rappresenta l’emblema della sinergia che noi amministratori stiamo mettendo in campo e che si pone l’obiettivo di creare un vero e proprio brand dei Picentini, riconoscibile dall’esterno e capace di inserire la nostra area in un piano di valorizzazione e sviluppo turistico. La sfida per il futuro è questa e noi siamo pronti ad affrontarla.”

agendapolitica@libero.it