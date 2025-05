PARTE A NAPOLI LA II EDIZIONE DEL FORUM DELLE COMUNITA’ ATTIVE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE SUPER SUD

Si è aperta oggi, a Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli, la seconda edizione del Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, promosso dalla Fondazione Super Sud, con la partecipazione di istituzioni, esperti e realtà del terzo settore provenienti da tutta Italia. Il Forum continuerà anche domani, 14 maggio, e rappresenta un’importante piattaforma nazionale per riflettere e agire su rigenerazione urbana, innovazione sociale e partecipazione civica.

“Siamo convinti che la rigenerazione urbana del Sud abbia bisogno prima di tutto di una strategia condivisa, non solo di fondi – ha dichiarato Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud –. Serve un approccio collettivo per affrontare questioni urgenti come la solitudine degli anziani e l’emarginazione delle persone migranti. Il nostro obiettivo è costruire comunità attive basate su idee concrete e alleanze efficaci.”

Nel cuore del centro storico partenopeo, Napoli diventa per due giorni capitale del dialogo sociale. Il Forum è pensato come un laboratorio di co-progettazione, in cui si incontrano enti locali, cooperative, associazioni, cittadini attivi e rappresentanti del mondo accademico, per discutere di welfare generativo, spazi pubblici, inclusione e nuove forme di partecipazione.