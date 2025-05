NOCERA INFERIORE. DA UN EX EDIFICIO SCOLASTICO NASCE UN NUOVO ASILO NIDO

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, guidata dal Sindaco Paolo De Maio, punta sulla riqualificazione delle strutture esistenti per dare nuovi spazi al mondo della scuola.

E’ per questo che è stata organizzata una Conferenza Stampa sulla Riconversione in asilo nido dell’edificio scolastico “ S. Anna“ in via Fiano , che si terrà il giorno 16 maggio c.a. alle ore 11,00 presso il luogo oggetto dei lavori in via Campanile dell’Orco – frazione Fiano – ex Scuola Primaria S. Anna. Durante l’incontro verranno presentati i dettagli relativi al progetto.