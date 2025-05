IMMA VIETRI (FDI): “NOME CILENTO PER AEROPORTO SALERNO E’ UN’OTTIMA NOTIZIA”

“La decisione dell’Enac di accogliere l’istanza per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento, è un’ottima notizia. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone per aver dato, in così poco tempo dal suo insediamento, una risposta immediata ad una necessità fortemente avvertita dalla comunità locale, dalle imprese turistiche e dal mondo produttivo del nostro meraviglioso territorio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il nuovo nome dello scalo salernitano rappresenterà e valorizzerà l’intera provincia rendendola sempre più competitiva sul piano turistico. L’obiettivo del Governo Meloni, infatti, è quello di far diventare l’aeroporto di Salerno il volano dello sviluppo turistico, economico e sociale di entrambe le aree costiere, del capoluogo e ovviamente anche delle zone interne” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp