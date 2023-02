PARTITO DEMOCRATICO SALERNO. GIOVANNI COSCIA CERTIFICA GLI ISCRITTI: SONO 4.489

E’ tutto pronto, anche in Provincia di Salerno, per la celebrazione dei congressi del Partito Democratico e per le Primarie del prossimo 26 Febbraio. Giovanni Coscia, Dirigente Provinciale del Pd, incaricato di accertare il numero degli iscritti per il 2023 ha certificato la validità delle adesioni, con ben 4.489 tesserati che avranno diritto di partecipare ai diversi momenti elettorali. In Provincia di Salerno, rispetto alla ultima fase di tesseramento, si registra un netto incremento che segna anche l’interesse per la partecipazione alla fase elettorale, prima con le convenzioni territoriali, poi con le Primarie ed, infine, con l’elezione del nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico.

