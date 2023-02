Mondo del sindacato a lutto in tutta la Provincia di Salerno per l’improvvisa scomparsa di Gerardo Ceres, da tempo Segretario Provinciale della Cisl di Salerno. Ceres, un passato importante all’interno della federazione dell’edilizia, prima di approdare alla guida del Sindacato Cisl della Provincia di Salerno, 60 anni, originario di Caposele, in Provincia di Avellino, ha trascorso gran parte della sua vita al servizio dei lavoratori.

