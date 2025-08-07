PD CAMPANIA VERSO CONGRESSO UNITARIO: PIERO DE LUCA SARA’ IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE

C’è da attendere, stando ai bene informati, fino a lunedi’ prossimo. Poi, ci sarà l’ufficialità della candidatura unica dell’attuale parlamentare del Pd Piero De Luca alla carica di Segretario Regionale del partito di Elly Schlein in Campania. E, dopo, a cascata, l’annuncio ufficiale del sostegno da parte di tutto il Centro Sinistra, compreso l’area De Luca, alla candidatura alla Presidenza della Regione di Roberto Fico. Il puzzle politico dell’estate calda della Campania si prepara ad essere completato, con poche mosse che metteranno tutto a posto e, soprattutto, per i candidati al Consiglio Regionale, daranno il via alla campagna elettorale in vista del voto del prossimo 23 Novembre.

Per Elly Schlein restano, ancora, da limare gli ultimi dettagli, soprattutto in Provincia di Napoli, dove il nome di De Luca Jr sta creando piu’ di qualche malumore, ma alla fine la quadra verrà trovata e l’intesa definita su tutto il territorio della Campania.