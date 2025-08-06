REGIONALI IN CAMPANIA. I SINDACI IN BILICO: SERVALLI, SOMMA E FERRAIOLI CI PENSANO

In attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale della Campania, alcuni sindaci restano in bilico tra la prosecuzione del mandato elettorale e la candidatura per le prossime elezioni Regionali di fine Novembre. Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, dopo lo stop delle ultime settimane, è tornato a discutere con il PSI per una sua possibile candidatura alle prossime regionali così come resta ancora aperta la porta per una candidatura, all’interno della lista di Fratelli d’Italia, per il primo cittadino di Mercato San Severino Antonio Somma, il cui mandato da sindaco, pero’, a differenza di Servalli, scade nella primavera del 2027. Nelle ultime ore circola voce anche di una possibile candidatura, in una civica, dell’attuale Sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, a cui mancano pochi mesi prima della fatidica scadenza del secondo mandato.