VIA LIBERA ALLA NOMINA DI EX ASSESSORI E CONSIGLIERI A RUOLI DI DIRIGENTI REGIONALI

La Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge sulla riforma dell’assetto istituzionale delle Regioni che, tra le altre novità, prevede la possibilità che ex assessori e consiglieri possano ricevere incarichi all’interno degli enti controllati dalle stesse regioni.

Tenendo conto del calo demografico degli ultimi anni, la norma consente di mantenere lo stesso numero di consiglieri se il calo delle nascite è lieve (intorno al 5%) e di poter avere 2 assessori in più in quelle regioni che hanno al massimo 2 milioni di abitanti. Via libera, inoltre, alla possibilità di attribuire incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali a chi ha ricoperto cariche “negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella regione o negli enti locali della medesima regione”. Viene infatti abrogato l’articolo 7 del decreto legislativo 39/2013 che ne impediva l’avvicendamento.